Необходимо создать сайт типа otvet.mail.ru сайт нужен под ключ, т.е. с дизайном, пиктограмками, сервисом миниблогов Детального ТЗ пока нет, но ориентир указан.
Сайт "под ключ"
Куплю готовый, перспективнй скрипт сайта, или сайт с доменом.
Цены и примеры в личку.
Заявки фрилансеров
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