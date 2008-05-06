Астрономический симулятор
Сайт-каталог
Уважаемые коллеги!
Издательский дом объявляет тендер на создание информационного портала, целью которого является ознакомление потребетелей с товарами/услугами, которые предоставляют магазины/торговые сети/супермаркеты, а также помогает посленим обрести представительство в интернете, информировать об акциях, товарах и услугах, подобрать персонал, ознакомиться с последними событиями в отраслях В2В, В2С и т.д.
В приложении - бриф. ТЗ, со всеми подробностями, графическими схемами, описаниями - после того, как вы, уважаемые коллеги, дадите примерную оценку финансовых и временных затрат (последнее вообще не ограничено).
Для выполнения проекта выбор CMS остается за Вами. Есть лицензия Битрикс-бизнес (но надеюсь, обойдемся без его использования ;)
Форум - SMF, phpBB. Собственно, установка форума вообще не есть проблема, но т.к. (см. бриф) предполагается, что БД будут связаны, то опять же, выбор за вами.
Пожелания к исполнению:
- php5.0, БД MySQL
- кэширование
- разные уровни прав (администратор, контент-менеджер и т.д.)
- удобный визуальный редактор
- премодерируемые комментарии (+ каптча), добавление нового пользователя типа business и т.д.
- уведомление о регистрации нового пользователя, о добавлении комментария и др. премодерируемых "событий"
- возможность ставить/снимать активность материалов типа акции, статьи, новости, события.
- возможность добавления/создания новых рубрик/подрубрик в разделы статьи, новости, каталог магазинов и т.д.
- возможность использования блочной структуры - видимость блока/свободное позиционирование на странице согласно выставленному рейтингу
- возможность создания новых блоков, баннерные площадки (html-страница, php-, java-скрипты)
- баннерные площадки - возможность динамического размещения баннеров на одной площадке
О ресурсах, которые проект будет потреблять - не стоит беспокоится, свой сервер.
Пишите melianor[dot]an[dot][гав]gmail[dot]com
С уважением
Анна
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