Сайт-каталог

Уважаемые коллеги!

Издательский дом объявляет тендер на создание информационного портала, целью которого является ознакомление потребетелей с товарами/услугами, которые предоставляют магазины/торговые сети/супермаркеты, а также помогает посленим обрести представительство в интернете, информировать об акциях, товарах и услугах, подобрать персонал, ознакомиться с последними событиями в отраслях В2В, В2С и т.д.

В приложении - бриф. ТЗ, со всеми подробностями, графическими схемами, описаниями - после того, как вы, уважаемые коллеги, дадите примерную оценку финансовых и временных затрат (последнее вообще не ограничено).

Для выполнения проекта выбор CMS остается за Вами. Есть лицензия Битрикс-бизнес (но надеюсь, обойдемся без его использования ;)

Форум - SMF, phpBB. Собственно, установка форума вообще не есть проблема, но т.к. (см. бриф) предполагается, что БД будут связаны, то опять же, выбор за вами.

Пожелания к исполнению:

- php5.0, БД MySQL

- кэширование

- разные уровни прав (администратор, контент-менеджер и т.д.)

- удобный визуальный редактор

- премодерируемые комментарии (+ каптча), добавление нового пользователя типа business и т.д.

- уведомление о регистрации нового пользователя, о добавлении комментария и др. премодерируемых "событий"

- возможность ставить/снимать активность материалов типа акции, статьи, новости, события.

- возможность добавления/создания новых рубрик/подрубрик в разделы статьи, новости, каталог магазинов и т.д.

- возможность использования блочной структуры - видимость блока/свободное позиционирование на странице согласно выставленному рейтингу

- возможность создания новых блоков, баннерные площадки (html-страница, php-, java-скрипты)

- баннерные площадки - возможность динамического размещения баннеров на одной площадке

О ресурсах, которые проект будет потреблять - не стоит беспокоится, свой сервер.

Пишите melianor[dot]an[dot][гав]gmail[dot]com

С уважением

Анна