Необходим сайт, полный аналог http://www.free-lance.ru Только реальные предложения и цены, а не типа того "сделаем, только уточните что..." или "студия выполнит заказ за 6 месяцев за дцать тысяч долларов" или "могу всё"... ...
Каталог сайтов с оплатой за регистрацию
Нужен готовый скрипт каталога сайтов, аналогичного или точная копия
Предложения типа как в в моём предыдущем проекте http://weblancer.net/projects/44725.html НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!!
Цена?
Заявки фрилансеров
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