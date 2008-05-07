Требуется сайт для компании под ключ (2)

Требуется сайт для компании под ключ .( Сайт визитка и Интернет-магазин )

Тематика сайта – различные виды декоративного и бытового освещения. Люстры, бра, торшеры, настольные лампы .

Примеры понравившихся сайтов этой же тематики: www.svetresurs.ru/

Интеграция с какой-либо бесплатной CMS

Также хотелось бы, чтобы исполнитель в дальнейшем не бросил сайт, а осуществлял его тех. поддержку, доработку и т.д. за отдельную плату.

ТЗ высылаю по запросу.

Оплата через «Безопасную сделку»

Срок по сайту визитке 10-14 дней , Интернет- магазин 15-30 дней.