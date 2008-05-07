Необходимо создать сайт

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Закрыт29 заявок440 просмотров

Необходимо создать простой сайт, но он должен включать форум и анкеты, автоматически уходящие в базу.

Дмитрий моб. 89261739260.(icq 441758235)

17 лет назад
Lugarus
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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