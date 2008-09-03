Простой сайт (cms) для некоммерческой организации

Необходимо сделать простой веб-сайт для некоммерческой природоохранной организации фонд «Русский Лосось». Дизайн сайта разрабатывается нашим дизайнером в соответствии с технических заданием ( см. приложение ). Сайт планируется реализовывать в CMS с открытыми источниками, на основе LAMP сервера ( ModX или Drupal желательно что-нибудь с простой админкой и максимально удобным для редакторов ). Функционал сайта очень простой, поэтому предпочтение отдается ModX.

Нужен программист, который выполнит следующие задания быстро и качественно:

1. консультация с заказчиком и дизайнером ( skype conference call )

2. консультация дизайнера на предмет верстки ( skype. )

3. построение шаблонов

4. натяжка сайта в CMS

5. установка и тестирование сайта на платформе заказчика

6. гарантийная поддержка в течение 1 месяца после окончания работ ( исправление ошибок, минимальные консультации по заполнения контентом )

Если Вас заинтересует это предложение, пожалуйста, отзовитесь.

1. Ваши контакты (ФИО, e-mail)

2. Опыт работы ( пример сделанных вами сайтов с использованием требуемых технологий )

3. Цена вопроса

4. Примерные сроки реализации с момента начала работ.