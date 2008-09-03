Есть 3 сайта 50-150 страниц каждый, простая верстка. Доступа к хостингу нет. Задача: создать копию этих сайтов на другом хостинге. Т.е. скопировать дизайн и тексты, прикрутить это все к какому-нибудь движку простому: бесплатному или ...
Простой сайт (cms) для некоммерческой организации
Необходимо сделать простой веб-сайт для некоммерческой природоохранной организации фонд «Русский Лосось». Дизайн сайта разрабатывается нашим дизайнером в соответствии с технических заданием ( см. приложение ). Сайт планируется реализовывать в CMS с открытыми источниками, на основе LAMP сервера ( ModX или Drupal желательно что-нибудь с простой админкой и максимально удобным для редакторов ). Функционал сайта очень простой, поэтому предпочтение отдается ModX.
Нужен программист, который выполнит следующие задания быстро и качественно:
1. консультация с заказчиком и дизайнером ( skype conference call )
2. консультация дизайнера на предмет верстки ( skype. )
3. построение шаблонов
4. натяжка сайта в CMS
5. установка и тестирование сайта на платформе заказчика
6. гарантийная поддержка в течение 1 месяца после окончания работ ( исправление ошибок, минимальные консультации по заполнения контентом )
Если Вас заинтересует это предложение, пожалуйста, отзовитесь.
1. Ваши контакты (ФИО, e-mail)
2. Опыт работы ( пример сделанных вами сайтов с использованием требуемых технологий )
3. Цена вопроса
4. Примерные сроки реализации с момента начала работ.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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