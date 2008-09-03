Простой сайт (cms) для некоммерческой организации

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен12 заявок595 просмотров

Необходимо сделать простой веб-сайт для некоммерческой природоохранной организации фонд «Русский Лосось». Дизайн сайта разрабатывается нашим дизайнером в соответствии с технических заданием ( см. приложение ). Сайт планируется реализовывать в CMS с открытыми источниками, на основе LAMP сервера ( ModX или Drupal желательно что-нибудь с простой админкой и максимально удобным для редакторов ). Функционал сайта очень простой, поэтому предпочтение отдается ModX.

Нужен программист, который выполнит следующие задания быстро и качественно:

1. консультация с заказчиком и дизайнером ( skype conference call )

2. консультация дизайнера на предмет верстки ( skype. )

3. построение шаблонов

4. натяжка сайта в CMS

5. установка и тестирование сайта на платформе заказчика

6. гарантийная поддержка в течение 1 месяца после окончания работ ( исправление ошибок, минимальные консультации по заполнения контентом )

Если Вас заинтересует это предложение, пожалуйста, отзовитесь.

1. Ваши контакты (ФИО, e-mail)

2. Опыт работы ( пример сделанных вами сайтов с использованием требуемых технологий )

3. Цена вопроса

4. Примерные сроки реализации с момента начала работ.

DrupalMODX
17 лет назад
storozhsergeich
Teliatnikov 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Выбранные исполнители

Nikit
Nikit 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$400
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Подтверждаю, тз и прочая документация составляются очень грамотно, хороший менеджер проектов, знает что конкретно ему нужно, имеет продвинутые знания в области разработки веб-девелопинга, использует современные технологии по совместной работе и ведению проектов.
Joker84
Олег 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$180
5 дней
Человек знает что хочет . ТЗ составлено очень грамотно. приятно общятся понимает многие моменты прогрманной части на словах. Твердая 10

Заявки фрилансеров

Nikit
Nikit 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Joker84
Олег 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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