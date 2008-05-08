Создание сайта заданной тематики

Требования:

1) Использовать любую CMS на ваш выбор

2) Использовать ХОРОШИЙ ЧУЖОЙ дизайн, не шаблонный(можете содрать с любого сайта)

3) Забить 40 страниц чужого контента заданной тематики

4) Сайт должен содержать динамичный блок(RSS тянуть или что-нить в этом вроде)

Бюджет - 100 $ за каждый сайт и он не обсуждается на первоночальных этапах

Сотрудничество предполагается долгосрочное.

Денег вперед не даем без личной встречи. Готовы дать предоплату 50% лично в Петербурге.

Вот примеры работ выполненных за 100$ люди собирали менее чем за 4 часа - poymi.ru, moscowinsur.ru и от вас уровень работ ожидается такой же.

Стучаться только с реальными предложениями в ICQ 727278