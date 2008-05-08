Необходимо сделать простой веб-сайт для некоммерческой природоохранной организации фонд «Русский Лосось». Дизайн сайта разрабатывается нашим дизайнером в соответствии с технических заданием ( см. приложение ). Сайт планируется реализовывать в CMS с открытыми источниками, на основе ...
Создание сайта заданной тематики
Требования:
1) Использовать любую CMS на ваш выбор
2) Использовать ХОРОШИЙ ЧУЖОЙ дизайн, не шаблонный(можете содрать с любого сайта)
3) Забить 40 страниц чужого контента заданной тематики
4) Сайт должен содержать динамичный блок(RSS тянуть или что-нить в этом вроде)
Бюджет - 100 $ за каждый сайт и он не обсуждается на первоночальных этапах
Сотрудничество предполагается долгосрочное.
Денег вперед не даем без личной встречи. Готовы дать предоплату 50% лично в Петербурге.
Вот примеры работ выполненных за 100$ люди собирали менее чем за 4 часа - poymi.ru, moscowinsur.ru и от вас уровень работ ожидается такой же.
Стучаться только с реальными предложениями в ICQ 727278
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