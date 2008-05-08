Необходимо сделать простой веб-сайт для некоммерческой природоохранной организации фонд «Русский Лосось». Дизайн сайта разрабатывается нашим дизайнером в соответствии с технических заданием ( см. приложение ). Сайт планируется реализовывать в CMS с открытыми источниками, на основе ...
Нужно создать сайт
Необходимо создать сайт на подобе www.ipgold.ru полный финкционал!!! Красивый дизайн, простая аднимка, ввод и выход денег все автоматически (настраиваеться через админ панель) и т.д.
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