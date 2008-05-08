Нужно создать сайт

Есть 3 сайта 50-150 страниц каждый, простая верстка. Доступа к хостингу нет. Задача: создать копию этих сайтов на другом хостинге. Т.е. скопировать дизайн и тексты, прикрутить это все к какому-нибудь движку простому: бесплатному или ...