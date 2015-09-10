Дизайн сайта для маленьких детей

Сделать дизайн для сайта http://www.srebenkom.ru/ .

17:50:03: Мы работаем по такой схеме, что предлагается один макет, после чего мы его с Вами обсуждаем, бывает что клиент утверждает сразу, бывает что необходимы доработки, либо клиенту всё не нравится и с учётом его замечаний делается след. макет. И так далее процедура повторяется до тех пор пока не будет достигнут нужный результат

Суммарно работа занимает около недели.

Вопросник (мини ТЗ) о том что нужно выслал.