Дизайн сайта для маленьких детей

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен23 заявки640 просмотров

Сделать дизайн для сайта http://www.srebenkom.ru/ .

17:50:03: Мы работаем по такой схеме, что предлагается один макет, после чего мы его с Вами обсуждаем, бывает что клиент утверждает сразу, бывает что необходимы доработки, либо клиенту всё не нравится и с учётом его замечаний делается след. макет. И так далее процедура повторяется до тех пор пока не будет достигнут нужный результат

Суммарно работа занимает около недели.

Вопросник (мини ТЗ) о том что нужно выслал.

17 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$350
Александр сделал именно то, что нужно. В нужные сроки. Спасибо.
Всё ок, сотрудничеством довольны.

Заявки фрилансеров

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Простой сайт (cms) для некоммерческой организации

    Необходимо сделать простой веб-сайт для некоммерческой природоохранной организации фонд «Русский Лосось». Дизайн сайта разрабатывается нашим дизайнером в соответствии с технических заданием ( см. приложение ). Сайт планируется реализовывать в CMS с открытыми источниками, на основе ...

    DrupalMODX
    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужно создать сайт

    $200

    Необходимо создать сайт на подобе www.ipgold.ru полный финкционал!!! Красивый дизайн, простая аднимка, ввод и выход денег все автоматически (настраиваеться через админ панель) и т.д.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта заданной тематики

    $100

    Требования: 1) Использовать любую CMS на ваш выбор 2) Использовать ХОРОШИЙ ЧУЖОЙ дизайн, не шаблонный(можете содрать с любого сайта) 3) Забить 40 страниц чужого контента заданной тематики 4) Сайт должен содержать ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать простой сайт

    Требуеться разработать простой по функционалу сайт,дизайн есть,бюджет 150 долларов,предоплата 30 процентов тз еще раз прикрепил

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется доделать портал

    $400

    Есть свёрстанный дизайн трёх страниц портала. Требуется: 1. Установить на мой англоязычный хост движок http://www.reviewsforjoomla.com/; 2. Установить портал на этот движок; 3. Реализовать в работе портала возможности движка; 4. Одним словом сделать всё, ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенос 3х сайтов на другой движок

    Есть 3 сайта 50-150 страниц каждый, простая верстка. Доступа к хостингу нет. Задача: создать копию этих сайтов на другом хостинге. Т.е. скопировать дизайн и тексты, прикрутить это все к какому-нибудь движку простому: бесплатному или ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интранет портал холдинга

    $8000

    Портал с ограниченной функциональностью для неавторизованных. Скорее это два сайта с общей базой. Дизайн предоставим(лого и цвета на утверждении). Можем рассмотреть ваш. Просьба предоставлять скриншоты интранет страниц на адрес: [email protected].

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Банный Дом

    Добрый день! хотим объявить тендер на изготовление сайта по банной тематике а именно банные веники ,банные аксессуары,бани и все что касается бань и саун контакт icq 190562746 Сергей

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется сайт для компании под ключ (2)

    $1000

    Требуется сайт для компании под ключ .( Сайт визитка и Интернет-магазин ) Тематика сайта – различные виды декоративного и бытового освещения. Люстры, бра, торшеры, настольные лампы . Примеры понравившихся сайтов этой ...

    Сайты «под ключ»48 заявок
    Закрыт
    17 лет назад