Сайт-магазин (наброски по оформлению страниц будут предоставлены) интерфейс покупателя - заглавная страница с несколькими категориями товара (отдельная категория для проданного товара), информацией и ссылками. Каждый товар имеет свою страницу с описанием, тэгами ...
Сайт минского бюро переводов под ключ
Требуется разработать дизайн для бюро переводов, поверстать его и подключить к имеющейся системе управления. ТЗ вышлю выбранному исполнителю. От вас - порфтолио и несколько примеров Ваших работающих подобных проектов.
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