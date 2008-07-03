Создание прибыльного сайта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок449 просмотров

Требуется создание прибыльного сайта, с последующей его раскруткой. Тематика сайта может быть любой. Предлагайте Варианты.

Так же Будет рассматриваться Вариант о покупке уже функционирующего, посещаемого сайта.

Все предложения в ICQ.

17 лет назад
wiazo
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров