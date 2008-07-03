Разработка сложного некоммерческого клуба любителей фототехники Sony. Работа по договору с рассрочкой определенной (не всей) части суммы. ТЗ по запросу. Срок сдачи проекта - октябрь. Начало разработки июль
Создание прибыльного сайта
Требуется создание прибыльного сайта, с последующей его раскруткой. Тематика сайта может быть любой. Предлагайте Варианты.
Так же Будет рассматриваться Вариант о покупке уже функционирующего, посещаемого сайта.
Все предложения в ICQ.
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