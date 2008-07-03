Разработка сложного некоммерческого клуба любителей фототехники Sony. Работа по договору с рассрочкой определенной (не всей) части суммы. ТЗ по запросу. Срок сдачи проекта - октябрь. Начало разработки июль
Создание и расрутка сайта или покупка готового
Требуется создать прибыльный интернет ресурс, до 30 000 руб.+ % от прибыли (возможно и больше), любая актуальная тематика (кроме интернет магазинов).
Возможна покупка уже готового проекта
Если можно, то опишите приблизительный план: от разработки до отдачи сайта, и ег дальнейших перспектив.
Ваши предложения скидывайте в личку.
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