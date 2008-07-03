Создание и расрутка сайта или покупка готового

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок358 просмотров

Требуется создать прибыльный интернет ресурс, до 30 000 руб.+ % от прибыли (возможно и больше), любая актуальная тематика (кроме интернет магазинов).

Возможна покупка уже готового проекта

Если можно, то опишите приблизительный план: от разработки до отдачи сайта, и ег дальнейших перспектив.

Ваши предложения скидывайте в личку.

17 лет назад
Amedia
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров