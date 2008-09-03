Нужно создать интернет-магазин

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен22 заявки512 просмотров

На сайте должна присутсвовать красивая флешь анимация.

Там будут DVD-диски со специализированной инфой, сначала в районе 3-х тем разных, а потом добавляться будут

Примеры интрент-магазинов:

http://www.ozon.ru/

http://mbs-multimedia.ru/videocourses.php?category=5 -вот впринципе то что надо...

Предостовляйте своё портфолио.

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17 лет назад
Boss3D
Борис 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

batonych
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$800
15 дней
Хорошой работник, всё выполнил, что от него требовалось - качественно и в срок!
Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

batonych
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад