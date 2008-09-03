Нужно создать интернет-магазин

На сайте должна присутсвовать красивая флешь анимация.

Там будут DVD-диски со специализированной инфой, сначала в районе 3-х тем разных, а потом добавляться будут

Примеры интрент-магазинов:

http://www.ozon.ru/

http://mbs-multimedia.ru/videocourses.php?category=5 -вот впринципе то что надо...

Предостовляйте своё портфолио.

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