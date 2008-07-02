Требуется создание сайта и админки

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Закрыт22 заявки383 просмотра

Требуется создание сайта

- php+mysql

- 3 языка

- админку придется делать под ТЗ

В приложении ТЗ и примерный дизайн

Верстку - желаельно чтобы делали вы.

Сроки у нас очень ограниченные, поэтому в первую очередь рассматриваем варианты оперативного создания сайта.

Порядок работы и оплаты:

1. Согласование ТЗ и плана работ, необходимые от нас материалы

2. Ежедневно(!) отчет и демонстрация прогресса

3. Оплата поэтапная.

От вас жду:

- примерный срок

- стоимость (пары первых этапов)

- примеры работ

MySQLPHP
17 лет назад
openair
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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