Проект сайта работающего с большой базой данных, требования: Платформа ASP.NET База: MS Access Команда: г.Киев В приложении ТЗ и макет базы. Просьба присылать свои предложения на email: [email protected]
Создание портала по трудоустройству
Необходимо сделать сайт похожий на rabota.ru, joblist.ru или www.job.ru + разработать ТЗ + дизайн + seo + поработать над дополнительными конкурентоспособными сервисами (предложить и воплотить). То есть другими словами от меня - заплатить деньги. От Вас продумать и разработать конкурентный сайт на основе уже имеющихся в сегменте "работа".
Срок выполнения: 4- 6 мес.
Предложения присылать на [email protected]
Предложения типа: "Я готов!" - не рассматриваются. Переписка через личные сообщения на этом сайте не ведется. Присылая своё предложение не забудьте прикрепить в аттачменте портфолио или указать ссылку на него в сети. Обязательным условием работы будет являться договор, который будет составлен на основе предложенного Вами и одобренного мною ТЗ. Только после составления и подписания договора, можно будет говорить о предоплате в 25%.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $30000
Необходимо сделать сайт похожий на loveplanet.ru или mamba.ru+ разработать ТЗ + дизайн + seo + поработать над дополнительными конкурентоспособными сервисами (предложить и воплотить). То есть другими словами от меня - заплатить деньги. От Вас продумать ...Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно создать красивый шаблон под джумлу+настроить сам движок+небольшое наполнение текстом. Цена обговаривается. Срок 2-3 недели. ICQ 370-032-521Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать сайт, основой сайта будет служить каталог продукции без использования функций интернет магазина. Основная особенность это наполнение, либо редактирование каталога используя Excel файл, возможен в формате CSV.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется создать сайт производителя изделий, Примерно, 10-15 страничек.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт17 лет назад
Интересует создание платного эртического видео-чата под ключ. Пример требуемого проекта, от которого надо плясать покажу в личке. Интересует стоимость проекта под ключ, включая подбор хостинговой площадки и оборудования, для размещения данного проекта.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт17 лет назад
Добрый день. Подробное описание требуемого функционала магазина во вложенном файле. Принимаются к рассмотрению реализации на bitrix и joomla. Причем на joomla проект "почти" реализован, tooler.ru, и тут будет ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется: Дизайн - полный, стильный, красивый, лёгкие гармоничные тона, с использованием Web 2.0 технологий, соответствующий концепции сайта. 2 форума – (общей функциональности, но разный дизайн - цветовая гамма и шапка, единая база ...Закрыт17 лет назад
- $100
Есть готовый шаблон с дизайном и хороший движок интернет магазина. Нужно совместить шаблон с движком.Закрыт17 лет назад
Требуется создать сайт в PHP, в котором присутствует возможность регистрации, админ-панель, меню, изменение дизайна (можно сразу сделать готовый дизайн) Цена договоренная.Желательно Фрилансеры из Беларуси. Более подробно стучите в асю 266200144.Закрыт17 лет назад