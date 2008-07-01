Создание портала по трудоустройству

Необходимо сделать сайт похожий на rabota.ru, joblist.ru или www.job.ru + разработать ТЗ + дизайн + seo + поработать над дополнительными конкурентоспособными сервисами (предложить и воплотить). То есть другими словами от меня - заплатить деньги. От Вас продумать и разработать конкурентный сайт на основе уже имеющихся в сегменте "работа".

Срок выполнения: 4- 6 мес.

Предложения присылать на [email protected]

Предложения типа: "Я готов!" - не рассматриваются. Переписка через личные сообщения на этом сайте не ведется. Присылая своё предложение не забудьте прикрепить в аттачменте портфолио или указать ссылку на него в сети. Обязательным условием работы будет являться договор, который будет составлен на основе предложенного Вами и одобренного мною ТЗ. Только после составления и подписания договора, можно будет говорить о предоплате в 25%.