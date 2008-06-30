Проект сайта работающего с большой базой данных, требования: Платформа ASP.NET База: MS Access Команда: г.Киев В приложении ТЗ и макет базы. Просьба присылать свои предложения на email: [email protected]
Создать сайт на основе OSCommerce либо другого
Необходимо создать сайт, основой сайта будет служить каталог продукции без использования функций интернет магазина. Основная особенность это наполнение, либо редактирование каталога используя Excel файл, возможен в формате CSV.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется создать сайт производителя изделий, Примерно, 10-15 страничек.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт17 лет назад
Интересует создание платного эртического видео-чата под ключ. Пример требуемого проекта, от которого надо плясать покажу в личке. Интересует стоимость проекта под ключ, включая подбор хостинговой площадки и оборудования, для размещения данного проекта.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт17 лет назад
Добрый день. Подробное описание требуемого функционала магазина во вложенном файле. Принимаются к рассмотрению реализации на bitrix и joomla. Причем на joomla проект "почти" реализован, tooler.ru, и тут будет ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется: Дизайн - полный, стильный, красивый, лёгкие гармоничные тона, с использованием Web 2.0 технологий, соответствующий концепции сайта. 2 форума – (общей функциональности, но разный дизайн - цветовая гамма и шапка, единая база ...Закрыт17 лет назад
- $100
Есть готовый шаблон с дизайном и хороший движок интернет магазина. Нужно совместить шаблон с движком.Закрыт17 лет назад
Требуется создать сайт в PHP, в котором присутствует возможность регистрации, админ-панель, меню, изменение дизайна (можно сразу сделать готовый дизайн) Цена договоренная.Желательно Фрилансеры из Беларуси. Более подробно стучите в асю 266200144.Закрыт17 лет назад
- $1000
Нужно сделать полную копию функционала www.66.ru с другим дизайном, для города Якутск. бюджет до 1000$ опата только по факту сроки два месяца мксимум предложения оставлять только здесь, ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
1) мне нужен дизайн 2) шапка во флеше 3) интернет-магазин с выгрузкой в Маркет 4) оптимизация под браузеры Explorer, Opera, Firefox 5) современная система управлением сайтом 6) блоки: новости, популярное, ...Закрыт17 лет назад
Требуется сайт типа http://photofun.od.ua/! Необходимо чтобы на сайте были размещены некоторые шаблоны и посетитель сайта мог вставить фото или текст.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт17 лет назад