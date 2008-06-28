Нужно создать сайт с нуля цветочного интернет магазина. Свои предложения по ценам и срокам пишите сюда. ТЗ будет предоставлено после короткого общения с Вами. Личку не читаю. Обратите внимание на то ...
Копия сайта
Нужно сделать полную копию функционала www.66.ru с другим дизайном, для города Якутск.
бюджет до 1000$
опата только по факту
сроки два месяца мксимум
предложения оставлять только здесь, сообщения в личку и и аську игнорирую
Заявки фрилансеров
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