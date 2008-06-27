Интернет магазин ювелирного оборудования

Необходимо создать интернет магазин, занимающийся продажей ювелирного оборудования. Архитектура сайта уже продумана, контент есть (при каких-то интересных дизайнерских идеях можно переработать). Необходимо продумать корпоративный дизайн, то есть узнаваемые фирменные цвета и стиль. Компания занимается ювелирным оборудованием, то есть дизайн должен быть не очень строгий. Информация о компании может быть представлена. Так же надо придумать логотип компании. Можно рассмотреть варианты, так же есть то, как приблизительно он может выглядеть.

О самом сайте: интернет магазин, оплата будет, возможно, безнал. Должна быть синхронизация с базами 1С. Возможно, необходима будет раскрутка сайта. Прилкадываю более подробное описание работ