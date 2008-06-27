Создание Сайта на движке Bitrix редакция «Бизнес» ( www.bitrix.ru ) Желательно : 1. Высшее техническое образование в этом направление. 2. Основы администрирования unix-систем 3. PHP / MySQL ...
Сайт медицинского центра
Техническое задание на сайт www.medspecialist.gr
Сайт есть но заказчику оформление не понравилось.
Нуждается в переделке.
Дизайн не обязательно должен быть оригинальным, но должен быть запоминающимся и эффектным. Никаких фоток актеров типа как на сайте темплайт монстра.
Общий стиль сайта строгий, внушающий уверенность, в которой нуждаються потенциальные пациенты. Эффекты мягкие, спокойные, плавные. Никаких громких щелчков или бешено дергающихся кнопок. Возможно музыкальное сопровождение, лучше что-то из классики, опять же спокойное и негромкое. Ведь у основной категории клиентов сайта и так достаточно проблем, так что лучше успокоиться и довериться тому кто может оказать компетентную помощь, то есть врачам вашего центра.
Сайт может быть выполнен на любом движке смс , или без него.
На ваше усмотрение. Поставить смс если стоит на хосте система фантастико - для меня 1 минута дела. Настроить и необходимые внести блоки и модули тоже не сложно, тем более для этого сайта. Для меня главное дизайн.
Заполнение сайта не требуется. Знаний Греческого тоже.
Названия рубрик на греческом можно тупо копировать из реального сайта
Срок до 3 июля
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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