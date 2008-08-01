Низкобюджетный сайт визитка под ключ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен23 заявки454 просмотра

Требуется создать низко бюджетный сайт визитку под ключ.

Чем дешевле-тем лучше.

Допускается использование стандартных бесплатных шаблонов для страниц.

Разработать структуру разделов и меню.

Кроссбраузерность.

Валидная вёрстка.

сразу установить системы контекстной рекламы на сайт.

Пишите вашу цену,сроки.

Пишите или в приват или на мэйл.

не пишите пожалуйста в icq.

17 лет назад
d3rew
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Menedgar_The_BP
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$80
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший человек. Заплатил даже раньше, чем нужно было. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Menedgar_The_BP
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад