Нужно сделать 2 сайта-сателлита тур тематики (2 сайта отелей) без наполнения контентом только шаблон+дизайн Движок Joosina 1.1.3 срок 3 дня
Сайт коды, почтовые индексы
Необходим сайт для поиска телефонных кодов и почтовых индексов.
дизайн простейший наподобие google
выгрузка из базы dbe.
сроки, цены?
Заявки фрилансеров
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