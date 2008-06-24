Создание казино

Итак, необходима дополнительная команда людей, которая действительно осилит разработку нового казино!

Есть наработки, работа под контролем ведущего программиста, только по договору (соответственно, Москва).

Возможен вариант и с одним человеком, но тогда надо грамотно рассчитывать свои силы.

Собственно, пишем сюда, в личку! СРАЗУ, если пишете в icq, то дальше разговоры НЕ(!!!) ведутся, поэтому допекать меня не надо. Я ценю свое и чужое время, будьте добры, отнеситесь с пониманием.

P.S.: люди с регионов, вы можете оставлять свои заявки, мы их тоже рассмотрим, но предпочтение московским.

P.P.S.: люди из Беларусии, Украины, Молдавии и т.д. - извините, сразу нет! Дело не в национальной неприязне, просто работать неудобно!

Ждем Ваших заявок, указывайте суммы и сроки, которые потом вы сможете подтвердить на договоре! не надо гнаться за удачей, реальность и еще раз реальность.

за пример берем zaycasino.com (по кол-ву игр, флэшовое лобби не интересует, дизайн тоже будет наш)