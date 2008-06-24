Создание казино

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки238 просмотров

Итак, необходима дополнительная команда людей, которая действительно осилит разработку нового казино!

Есть наработки, работа под контролем ведущего программиста, только по договору (соответственно, Москва).

Возможен вариант и с одним человеком, но тогда надо грамотно рассчитывать свои силы.

Собственно, пишем сюда, в личку! СРАЗУ, если пишете в icq, то дальше разговоры НЕ(!!!) ведутся, поэтому допекать меня не надо. Я ценю свое и чужое время, будьте добры, отнеситесь с пониманием.

P.S.: люди с регионов, вы можете оставлять свои заявки, мы их тоже рассмотрим, но предпочтение московским.

P.P.S.: люди из Беларусии, Украины, Молдавии и т.д. - извините, сразу нет! Дело не в национальной неприязне, просто работать неудобно!

Ждем Ваших заявок, указывайте суммы и сроки, которые потом вы сможете подтвердить на договоре! не надо гнаться за удачей, реальность и еще раз реальность.

за пример берем zaycasino.com (по кол-ву игр, флэшовое лобби не интересует, дизайн тоже будет наш)

17 лет назад
miron38
Иван 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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