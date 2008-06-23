Создание сайта

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок150 просмотров

Нужна команда или профессионал для создания сайта с нуля. Сайт игровой, по типу игры "Кто хочет стать миллионером". Дизайн, верстка, программирование, SMS и WM. Важен профессионализм, сроки и ответственность. ТЗ вышлем на e-mail. При хорошем результате, возможно долговременное сотрудничество над большим проектом.

17 лет назад
Supermethod
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

sqrter
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$800
20 дней

Заявки фрилансеров

sqrter
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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