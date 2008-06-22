Нужно изготовить сайт

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок339 просмотров

Нужно изготовить сайт вэб-студии.

Дизайн должен быть оригинальный и очень красивый.

Никаких предоплат, оплата строго по факту исполнения заказа.

Плачу за изготовление сайта 150 у.е.

По поводу предложений пишите в асю

450550412

17 лет назад
adresat777
Олег 
55 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Мониторинг обменных курсов

    Требуется создавать сайт типа bestchange.ru, думаю смысл сайта всем понятен. клиент заходит и ищет нужный курс нужного ему обмена и по партнерской ссылке переходит на выбранный обменник и совершает обмен. Дизайн дается в картинке ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходимо сделать 3d сайт

    Здравствуйте! Мне руководство рассказало об одной теме. Мы хотим сделать сайт для рекламного направления нашей фирмы.Будем заниматься 3d рекламой.Образец-сайт 3dmsi.com.Там самое для нас главное -использование 3d технологии на самом сайте. Вообще ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать сайт из пcд

    Нужно из псд файла сделать полностью сайт под ключ. Выбор админ панели на ваше усмотрение. Сайт не сложный порядка 5 страниц. Эскизы вышлю после обсуждения. Оплата через безналичный расчет.Без предоплаты.

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сателлиты на cmsimple

    Нужен постоянный исполнитель (НЕ СТУДИЯ) на изготовление сателлитов на cmsimple под ключ (без наполнения контента) объемом 10-30 стр. Дизайн - переделанные шаблоны. Убедительная просьба в личку не писать. Ссылку на примеры подобных ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт казино - поиск, установка, обслуживание

    $5000

    Требуется - найти продавца скрипта высококачественного по дизайну казино, английский язык . Провести преговоры по покупке скрипта - покупка хостинга , доменного имени , установка скрипта - обслуживание сайта в течении 2 месяцев(далее по ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад