Скрипт казино - поиск, установка, обслуживание

Требуется - найти продавца скрипта высококачественного по дизайну казино, английский язык . Провести преговоры по покупке скрипта - покупка хостинга , доменного имени , установка скрипта - обслуживание сайта в течении 2 месяцев(далее по согласованию) . Бюджет - на скрипт до 5000 дол. - обслуживание сайта - до 350 в месяц.

Прошу прощение что пока не могу ответить всем персонально .

Данное письмо всем кто проявит желание сотрудничать .

Техническое задание можно описать кратко – нас интересует создание сайта казино – которое будет рассчитано на англоязычных пользователей .

Система казино должна выполнять несколько основных функций .

1. Иметь возможность установления процента выйгрыша от 0 до 100 процентов .

2. Установка ставок - от демо игр до денежных ставок с возможностью ограничения ставки до какого то размера .

3. Иметь возможность вводить и выводить деньги в системах иностранных платежных систем . Особое внимание нужно уделить системе оплат по расчетным картам – виза , мастер и т.д. Так как создавая систему онлайн казино нужно иметь возможность получать оплату за ставки в все возможных валютах и отправлять выйгрыш на карты клиентов в автоматическом режиме – что бы избежать какого то либо человеческого фактора в процессе переводов .

4. Не имеет значение – какой скрипт будет использован . С использованием флеш или другой . Нас в первую очередь интересует безопасность скрипта и его защита .

5. Дизайн казино – предложите образец из интернета – какой вы могли бы сделать .Интересует солидный, не броский дизайн .

Условия оплаты – за скрипт будет оплачено продавцу (производителю) только оплатой на прямую . Желательно Визой . Причина достаточно банальна – мы пытались приобрести скрипт , оплатили посреднику за него .. потерянные деньги .

Поэтому есть такое условие – но мы готовы оплатить процент от стоимости скрипта посреднику .

Оплата за установку и поддержку сайта можно будет производить вебмани или любой платежной системой на выбор .

Спасибо что ответили на наше предложение .