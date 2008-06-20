Добрый день, Требуется создать автомобильный сайт/портал ( дизайн+сайт, либо же только сайт) Пожелания по функционалу ниже: Примеры: autoua.net, infocar.com.ua, auto.ru, autotrader.co.uk , www.auto.ria.ua( просьба ознакомится) ...
Скрипт казино - поиск, установка, обслуживание
Требуется - найти продавца скрипта высококачественного по дизайну казино, английский язык . Провести преговоры по покупке скрипта - покупка хостинга , доменного имени , установка скрипта - обслуживание сайта в течении 2 месяцев(далее по согласованию) . Бюджет - на скрипт до 5000 дол. - обслуживание сайта - до 350 в месяц.
Прошу прощение что пока не могу ответить всем персонально .
Данное письмо всем кто проявит желание сотрудничать .
Техническое задание можно описать кратко – нас интересует создание сайта казино – которое будет рассчитано на англоязычных пользователей .
Система казино должна выполнять несколько основных функций .
1. Иметь возможность установления процента выйгрыша от 0 до 100 процентов .
2. Установка ставок - от демо игр до денежных ставок с возможностью ограничения ставки до какого то размера .
3. Иметь возможность вводить и выводить деньги в системах иностранных платежных систем . Особое внимание нужно уделить системе оплат по расчетным картам – виза , мастер и т.д. Так как создавая систему онлайн казино нужно иметь возможность получать оплату за ставки в все возможных валютах и отправлять выйгрыш на карты клиентов в автоматическом режиме – что бы избежать какого то либо человеческого фактора в процессе переводов .
4. Не имеет значение – какой скрипт будет использован . С использованием флеш или другой . Нас в первую очередь интересует безопасность скрипта и его защита .
5. Дизайн казино – предложите образец из интернета – какой вы могли бы сделать .Интересует солидный, не броский дизайн .
Условия оплаты – за скрипт будет оплачено продавцу (производителю) только оплатой на прямую . Желательно Визой . Причина достаточно банальна – мы пытались приобрести скрипт , оплатили посреднику за него .. потерянные деньги .
Поэтому есть такое условие – но мы готовы оплатить процент от стоимости скрипта посреднику .
Оплата за установку и поддержку сайта можно будет производить вебмани или любой платежной системой на выбор .
Спасибо что ответили на наше предложение .
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»46 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10000
Необходимо создание сайта-аналога ruscams . com. (практически полное копирование, как дизайна, так и flash-элементов, "движка", систем оплаты, с внесением своих индивидуальных элементов дизайна) с возможностью дальнейшей доработки за дополнительную плату. Предоплата ГАРАНТИРУЕТСЯ (с заключением ...Завершен17 лет назад
Требуется создать обменник, работа со всеми валютами wm плюс яндекс деньги импорт курсов валют что бы их не нужно было постоянно выставлять каждый день. Оплата по факту, предлагайте ваши цены, предпочтение по цене, ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Краткое описание цели разработки проекта: Требуется создать портал, который объединит клубную молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Основная особенность: Частая посещаемость, т.е портал должен работать "как часы" ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Нужно создать сайт букмекерская контора под ключ вот тех задание. Общие положения Сайт букмекерской конторы должен быть разработан на русском и английском языке. Платежные системы - Webmoney, E-gold.UkrMoney, z-payment,Roboxchange,пополнение через смс,Moneybookers,монета ru. ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходим сайт - портал под ключ, с функциями как для посетителей так и для участниковСайты «под ключ»2 исполнителяЗакрыт17 лет назад
Требуется сайт с системой управления. Дизайна практически никакого. Только шапка, остальное текст.(лого и подробный макет есть) Наворотов особа нет. Новостная лента (что бы просто было удобно добавлять). и статьи ...Закрыт17 лет назад
Необходимо создание сайта-аналога http://intv.ru/ (практически полное копирование "движка", систем оплаты, с внесением своих индивидуальных элементов дизайна) Обязательно: - Наличие в портфолио каких-либо схожих работ Сообщите, пожалуйста: ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт17 лет назад
Человек не доделал до конца верстку. Нужно кое-каие исправления.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Требуется: Сделать быстренько сайт по Визовым услугам От Вас: Подобрать какой нибудь дизайн по теме ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ типо (http://www.infovisa.ru/index.php?id=330 или вот это http://www.euv.ru/index.php?action=show&id_group=65 ) ...Завершен17 лет назад