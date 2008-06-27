Сайт визитка по визовым услугам

Требуется:

Сделать быстренько сайт по Визовым услугам

От Вас:

Подобрать какой нибудь дизайн по теме ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ типо (http://www.infovisa.ru/index.php?id=330

или вот это http://www.euv.ru/index.php?action=show&id_group=65 ) без фанатизма но чтобы удобно было

От меня:

Оплата естественно

Указывайте вашу цену, сроки, пример работы вашей CMS (желательно Joomla, или любая другая на php, обязательно с редактором для пользователя на русском языке) + работы, сделанные вами на этой CMS.