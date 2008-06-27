Сайт визитка по визовым услугам

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен21 заявка289 просмотров

Требуется:

Сделать быстренько сайт по Визовым услугам

От Вас:

Подобрать какой нибудь дизайн по теме ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ типо (http://www.infovisa.ru/index.php?id=330

или вот это http://www.euv.ru/index.php?action=show&id_group=65 ) без фанатизма но чтобы удобно было

От меня:

Оплата естественно

Указывайте вашу цену, сроки, пример работы вашей CMS (желательно Joomla, или любая другая на php, обязательно с редактором для пользователя на русском языке) + работы, сделанные вами на этой CMS.

JoomlaPHP
17 лет назад
mantrib
49 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$250
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Качественно справился с постановкой задачи. Приятен в общении. Всем рекоммендую.

Заявки фрилансеров

boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Виртуальный авторынок

    $1000

    Необходимо сделать виртуальный авторынок: Пример http://autoyarsk.ru/ НУЖНЫ ЛЮДИ С ОПЫТОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТО-САЙТОВ, СТОРОННИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДУТ ИГНОРИРОВАТЬСЯ Дополнительное описание при контакте. ICQ362-160-502

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Корпоративный сайт с каталогом

    Здравствуйте, НИКАГОГО ДИЗАЙНА! Только программинг и верстка. ПРИОРИТЕТ ЦЕНА в адекватные сроки. Для регионального представительства нужно сделать АНАЛОГ (дизайн полностью взять с аналога) вот этого сайта ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт типа бегуна

    Требуется сделать сайт, точная копия функционала бегун предлагайте цены сроки, варианты приоритет низшей цене ICQ 450-540-046

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать сайт

    $350

    Здравствуйте! Требуется создать рекламный сайт продукции и товаров на примере сайта rasprodaga.com.ua. Примерный дизайн и логотип имеются. Спасибо!

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт-визитика для бюро переводов

    $250

    Требуется сайт-визитка для бюро переводов со следующими разделами: главная, прайс-лист, контакты, карта сайта, редактирование, устный/письменный перевод, языки перевода и др. Все тексты для разделов написаны, шаблон сайта готов. Требуется регистрация на домене, хостинг.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Биржа ссылок

    Треюуется сделать биржу ссылок, ТЗ нет, требуется полный функционал sape. но сделанный более упрощенно не ограничивая возможности, а то некоторые в sape до сих не могут понять где там ссылки покупать. Ваши предложения, цены ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт-визитка для художника

    $50

    Помогаем продвигать работы и услуги творческих людей нашего города. Интересует создание сайта - визитки, в дальнейшем, в случае успешного опыта, нескольких таких. Содержание - несколько закладок, рассказ о мастере, его портфолио, условия работы , отзывы, ...

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка, написание, дизайн WEB сайта

    Разработка, написание, дизайн WEB сайта высокого уровня и качественного дизайна. Уважаемые Лансеры! Для разработки WEB сайта требуется программист (программисты). Знание языков PHP, HTML, работа с MySQL, хороший специалист в дизайне и ...

    HTMLMySQLPHP
    Сайты «под ключ»6 исполнителей
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-сайт ивент-агентства

    $500

    Требования к web-дизайнеру: - опыт работы с рисованной графикой (рисовать не нужно, есть иллюстратор) - опыт работы с флеш-анимацией Веб-сайт под ключ. Задачи: ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать сайт-визитку для клининговой компании.

    Разработать сайт-визитку для клининговой-компании. Разработать шаблон, согласовать и сверстать сайт. Основные разделы сайта: О компании, оборудование, цены, отзывы, контакты. Хотелось бы увидеть - интересный дизайн. Чего бы не хотелось видеть ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад