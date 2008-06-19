Разработка, написание, дизайн WEB сайта

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Закрыт16 заявок354 просмотра

Разработка, написание, дизайн WEB сайта высокого уровня и качественного дизайна.

Уважаемые Лансеры!

Для разработки WEB сайта требуется программист (программисты). Знание языков PHP, HTML, работа с MySQL, хороший специалист в дизайне и работе на Flash.

Требуется разработать полноценный WEB сайт с возможностью редактирования, добавления статей, встроеный интернет магазин и т.д.

Заинтересовавшихся, прошу оставлять свои заявки.

Сразу хочу сказать, оплата производится в 100% постоплате, либо же для исполнителей из Киева 50% и 50% (с заключением трудового договора)

HTMLMySQLPHP
17 лет назад
rozigray
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

Netstar
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$1000
30 дней
batonych
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
taptak
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
aranea
Андрей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
DiEgo
29 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
17 лет назад
Maximus
Максим 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$2500

Заявки фрилансеров

Netstar
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
batonych
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
taptak
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
aranea
Андрей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
DiEgo
29 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
17 лет назад
Maximus
Максим 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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