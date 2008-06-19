Разработка, написание, дизайн WEB сайта высокого уровня и качественного дизайна.

Уважаемые Лансеры!

Для разработки WEB сайта требуется программист (программисты). Знание языков PHP, HTML, работа с MySQL, хороший специалист в дизайне и работе на Flash.

Требуется разработать полноценный WEB сайт с возможностью редактирования, добавления статей, встроеный интернет магазин и т.д.

Заинтересовавшихся, прошу оставлять свои заявки.

Сразу хочу сказать, оплата производится в 100% постоплате, либо же для исполнителей из Киева 50% и 50% (с заключением трудового договора)