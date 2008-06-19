Разработать сайт-визитку для клининговой-компании. Разработать шаблон, согласовать и сверстать сайт. Основные разделы сайта: О компании, оборудование, цены, отзывы, контакты. Хотелось бы увидеть - интересный дизайн. Чего бы не хотелось видеть ...
Веб-сайт ивент-агентства
Требования к web-дизайнеру:
- опыт работы с рисованной графикой (рисовать не нужно, есть иллюстратор)
- опыт работы с флеш-анимацией
Веб-сайт под ключ. Задачи:
- Разработать общий графический шаблон для разных типов страниц + систему навигации
- Разработать дизайн титульной страницы с анимацией
- Создание системы удаленного доступа для контент-менеджера
- ВЕБ-администрирование на начальном этапе (хостинг, устранение багов)
Готовы предоставить более подробную информацию в ответ на Ваше резюме и портфолио
Контактное лицо Вадим [email protected]
Приветствуются договорные отношения и расчет по безналу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $500
Нужно создать сайт о работе, поиск работы, вакансии, резюме. По принципу стандартных сайтов о работе. На сайте нужна регистрация, формы для резюме и для вакансий. Возможно есть готовый скрипт, или наработки по этой теме. ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужна система сбора новостей с новостных порталов по типу Яндекс.Новости. Все дополнительные вопросы на [email protected]Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
КУПЛЮ ГОТОВЫЕ САЙТЫ С НАПОЛНЕНИЕМ (УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ). ЦЕНА - ДОГОВОРНАЯСайты «под ключ»3 исполнителяЗакрыт17 лет назад
Сайт на флеше . Без музыки http://loungebar.ru/ вот что должно в конце получится логотип и фир стиль(фото , подложка(фон) на сайт) есть. хост и домен мои. ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Создание сайта посвященный онлайн видео-трансляции за процессами, происходящими в помещениях, где установлены камеры Предлагайте свои сроки и цены.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт17 лет назад
Кто нужен: Собирается команда для создания масштабного веб проекта. (Предложение актуально и для готовых команд) Все предложения сопровождайте портфолио. Требуются грамотные и опытные профессионалы Особо требуется лояльный и грамотный тех. лид. ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $700
Все подробности в личку, обязателен опыт фрилансера как дизайнера, т.к. на это главный упор. И наличие отзывов будет преимуществом. А также понимание проекта.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нужен сайт - витрина коттеджного поселка в подмосковье. без особых сложностей - карта, картинки домиков, контактная информация, описание поселка и тд. может быть предусмотреть отметки на проданных участкахСайты «под ключ»50 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать смешанный сайт - flash/html. Пожалуйста, внимательно читайте описание проекта и требования к оформлению предложений! Основная концепция флешовой части - кубик рубика(вращение в пространстве, поворачивающиеся грани, развертка ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт17 лет назад