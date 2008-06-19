Веб-сайт ивент-агентства

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрытнет заявок268 просмотров
#1$

Требования к web-дизайнеру:

- опыт работы с рисованной графикой (рисовать не нужно, есть иллюстратор)

- опыт работы с флеш-анимацией

Веб-сайт под ключ. Задачи:

- Разработать общий графический шаблон для разных типов страниц + систему навигации

- Разработать дизайн титульной страницы с анимацией

- Создание системы удаленного доступа для контент-менеджера

- ВЕБ-администрирование на начальном этапе (хостинг, устранение багов)

Готовы предоставить более подробную информацию в ответ на Ваше резюме и портфолио

Контактное лицо Вадим [email protected]

Приветствуются договорные отношения и расчет по безналу.

17 лет назад
export
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработать сайт-визитку для клининговой компании.

    Разработать сайт-визитку для клининговой-компании. Разработать шаблон, согласовать и сверстать сайт. Основные разделы сайта: О компании, оборудование, цены, отзывы, контакты. Хотелось бы увидеть - интересный дизайн. Чего бы не хотелось видеть ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сайт работы (резюме, вакансии), "под ключ"

    $500

    Нужно создать сайт о работе, поиск работы, вакансии, резюме. По принципу стандартных сайтов о работе. На сайте нужна регистрация, формы для резюме и для вакансий. Возможно есть готовый скрипт, или наработки по этой теме. ...

    AJAX
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт ночного клуба

    Сайт на флеше . Без музыки http://loungebar.ru/ вот что должно в конце получится логотип и фир стиль(фото , подложка(фон) на сайт) есть. хост и домен мои. ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сети проектов

    Кто нужен: Собирается команда для создания масштабного веб проекта. (Предложение актуально и для готовых команд) Все предложения сопровождайте портфолио. Требуются грамотные и опытные профессионалы Особо требуется лояльный и грамотный тех. лид. ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание корпоративного сайта

    $700

    Все подробности в личку, обязателен опыт фрилансера как дизайнера, т.к. на это главный упор. И наличие отзывов будет преимуществом. А также понимание проекта.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт коттеджного поселка

    Нужен сайт - витрина коттеджного поселка в подмосковье. без особых сложностей - карта, картинки домиков, контактная информация, описание поселка и тд. может быть предусмотреть отметки на проданных участках

    Сайты «под ключ»50 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оч. красивый и стильный сайт для муз. группы

    Необходимо разработать смешанный сайт - flash/html. Пожалуйста, внимательно читайте описание проекта и требования к оформлению предложений! Основная концепция флешовой части - кубик рубика(вращение в пространстве, поворачивающиеся грани, развертка ...

    HTML
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад