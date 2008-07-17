Нужно создать сайт о работе, поиск работы, вакансии, резюме. По принципу стандартных сайтов о работе. На сайте нужна регистрация, формы для резюме и для вакансий. Возможно есть готовый скрипт, или наработки по этой теме. ...
Разработать сайт-визитку для клининговой компании.
Разработать сайт-визитку для клининговой-компании.
Разработать шаблон, согласовать и сверстать сайт.
Основные разделы сайта: О компании, оборудование, цены, отзывы, контакты.
Хотелось бы увидеть - интересный дизайн.
Чего бы не хотелось видеть - стандартный шаблон и меню навигации.
за всей необходимой информацией обращаться [email protected]; ICQ 347103034
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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