Разработать сайт-визитку для клининговой компании.

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Завершен40 заявок461 просмотр

Разработать сайт-визитку для клининговой-компании.

Разработать шаблон, согласовать и сверстать сайт.

Основные разделы сайта: О компании, оборудование, цены, отзывы, контакты.

Хотелось бы увидеть - интересный дизайн.

Чего бы не хотелось видеть - стандартный шаблон и меню навигации.

за всей необходимой информацией обращаться [email protected]; ICQ 347103034

17 лет назад
Everyday
Сергей 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$250
Поручил создание сайта. Результат работы превзошёл мои ожидания. Быстро, качественно, постоянно на связи, цена полностью соответствует качеству - приятно посмотреть, подсказывает интересные решения в ходе создания сайта. Рекомендую Всем, если нужны какие-либо подтверждения моих слов, прошу, пишите в личку. Большое Спасибо!
ОТЛИЧНЫЙ заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекоммендую.

Заявки фрилансеров

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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