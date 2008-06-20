Создать сайт

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок344 просмотра

Здравствуйте!

Требуется создать рекламный сайт продукции и товаров на примере сайта rasprodaga.com.ua. Примерный дизайн и логотип имеются.

Спасибо!

17 лет назад
yestanislav
Станислав 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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