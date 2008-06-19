Разработка, написание, дизайн WEB сайта высокого уровня и качественного дизайна. Уважаемые Лансеры! Для разработки WEB сайта требуется программист (программисты). Знание языков PHP, HTML, работа с MySQL, хороший специалист в дизайне и ...
Сайт-визитка для художника
Помогаем продвигать работы и услуги творческих людей нашего города. Интересует создание сайта - визитки, в дальнейшем, в случае успешного опыта, нескольких таких. Содержание - несколько закладок, рассказ о мастере, его портфолио, условия работы , отзывы, контакты.
Заявки фрилансеров
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