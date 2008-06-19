Сайт-визитка для художника

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт40 заявок427 просмотров

Помогаем продвигать работы и услуги творческих людей нашего города. Интересует создание сайта - визитки, в дальнейшем, в случае успешного опыта, нескольких таких. Содержание - несколько закладок, рассказ о мастере, его портфолио, условия работы , отзывы, контакты.

17 лет назад
deldim
48 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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