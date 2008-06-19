Биржа ссылок

Треюуется сделать биржу ссылок, ТЗ нет, требуется полный функционал sape. но сделанный более упрощенно не ограничивая возможности, а то некоторые в sape до сих не могут понять где там ссылки покупать.

Ваши предложения, цены и сроки, ссылки на подобные по сложности проекты, желательно портфолио и отзывы.

Основная ориентировка на меньшую цену, сроки не важны

отвечаю только здесь в приват или скайп webstudy