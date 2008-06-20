Корпоративный сайт с каталогом

Здравствуйте,

НИКАГОГО ДИЗАЙНА! Только программинг и верстка.

ПРИОРИТЕТ ЦЕНА в адекватные сроки.

Для регионального представительства нужно сделать АНАЛОГ (дизайн полностью взять с аналога) вот этого сайта http://umpelectro.dev.artsphere.ru/

За исключением следующих моментов:

1. Лого сверху (просто заменить картинку)

2. Контактную инфо. снизу

3. Убрать все что связано с интернет магом. (оставить только каталог = Продукция)

4. Убрать разделы: каталоги, новости, диллеры, карзина

5. Поменять содержание на стр.: О компании и контакты

Интересует 3-и варианта цены и сроков:

1. каталог с возможностью редактирования (без наполнения)

2. каталог с возможностью редактирования с наполнением

3. наполненный каталог без возможности редактирования

Сроки и цены по трем позициям в приват (или тем позициям за которые вы возьметесь).

Олег