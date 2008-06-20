Требуется сделать сайт, точная копия функционала бегун предлагайте цены сроки, варианты приоритет низшей цене ICQ 450-540-046
Корпоративный сайт с каталогом
Здравствуйте,
НИКАГОГО ДИЗАЙНА! Только программинг и верстка.
ПРИОРИТЕТ ЦЕНА в адекватные сроки.
Для регионального представительства нужно сделать АНАЛОГ (дизайн полностью взять с аналога) вот этого сайта http://umpelectro.dev.artsphere.ru/
За исключением следующих моментов:
1. Лого сверху (просто заменить картинку)
2. Контактную инфо. снизу
3. Убрать все что связано с интернет магом. (оставить только каталог = Продукция)
4. Убрать разделы: каталоги, новости, диллеры, карзина
5. Поменять содержание на стр.: О компании и контакты
Интересует 3-и варианта цены и сроков:
1. каталог с возможностью редактирования (без наполнения)
2. каталог с возможностью редактирования с наполнением
3. наполненный каталог без возможности редактирования
Сроки и цены по трем позициям в приват (или тем позициям за которые вы возьметесь).
Олег
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $350
Здравствуйте! Требуется создать рекламный сайт продукции и товаров на примере сайта rasprodaga.com.ua. Примерный дизайн и логотип имеются. Спасибо!Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется сайт-визитка для бюро переводов со следующими разделами: главная, прайс-лист, контакты, карта сайта, редактирование, устный/письменный перевод, языки перевода и др. Все тексты для разделов написаны, шаблон сайта готов. Требуется регистрация на домене, хостинг.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
Треюуется сделать биржу ссылок, ТЗ нет, требуется полный функционал sape. но сделанный более упрощенно не ограничивая возможности, а то некоторые в sape до сих не могут понять где там ссылки покупать. Ваши предложения, цены ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Помогаем продвигать работы и услуги творческих людей нашего города. Интересует создание сайта - визитки, в дальнейшем, в случае успешного опыта, нескольких таких. Содержание - несколько закладок, рассказ о мастере, его портфолио, условия работы , отзывы, ...Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт17 лет назад
Разработка, написание, дизайн WEB сайта высокого уровня и качественного дизайна. Уважаемые Лансеры! Для разработки WEB сайта требуется программист (программисты). Знание языков PHP, HTML, работа с MySQL, хороший специалист в дизайне и ...Сайты «под ключ»6 исполнителейЗакрыт17 лет назад
- $500
Требования к web-дизайнеру: - опыт работы с рисованной графикой (рисовать не нужно, есть иллюстратор) - опыт работы с флеш-анимацией Веб-сайт под ключ. Задачи: ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт17 лет назад
Разработать сайт-визитку для клининговой-компании. Разработать шаблон, согласовать и сверстать сайт. Основные разделы сайта: О компании, оборудование, цены, отзывы, контакты. Хотелось бы увидеть - интересный дизайн. Чего бы не хотелось видеть ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $500
Нужно создать сайт о работе, поиск работы, вакансии, резюме. По принципу стандартных сайтов о работе. На сайте нужна регистрация, формы для резюме и для вакансий. Возможно есть готовый скрипт, или наработки по этой теме. ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужна система сбора новостей с новостных порталов по типу Яндекс.Новости. Все дополнительные вопросы на [email protected]Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт17 лет назад