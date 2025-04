Нужно создать сайт букмекерская контора под ключ вот тех задание.

Общие положения

Сайт букмекерской конторы должен быть разработан на русском и английском языке.

Платежные системы - Webmoney, E-gold.UkrMoney, z-payment,Roboxchange,пополнение через смс,Moneybookers,монета ru.

Валюта расчетов для игроков - USD (WMZ).

Виды ставок - одиночные,экспрессы,лайф.

Время - центральноевропейское (CET).

Размещение сайта и регистрация домена производится разработчиком.

Форма оплаты услуг - Webmoney (WMZ).

Требования к дизайну.Дизайн должен быть крассивым и выполнен в стиле тематике сайта

Основной цвет страниц - темно-красный.

Вспомогательные цвета - белый, , желтый, бежевый, оранжевый.

Логотип и баннеры (2шт.) разрабатываются исполнителем.

Размешения и настройку сайта выполняет исполнитель.Надежный хостинг и регистрация домена-исполнитель

Главная страница

Главная страница сайта должна содержать следующие элементы:

1) ссылки "Registration", "Regulations", "Line", "Results", "About us", "Contact", "Bonus", "F.A.Q.", "Privacy policy" (все ссылки, кроме "Registration", "Line", "Results" должны открываться в новом окне.);

2) баннер ?1 и баннер ?2;

3) логотипы перечисленых платежных систем со ссылками на сайты этих систем;

4) форму для входа игроков в свой аккаунт с функцией напоминания пароля;

5) часы (время - центральноевропейское);

6) новости;

7) рубрику "Bet of the day" (представляет собой фрагмент линии на 3-5 событий).

Страница "Registration"

Регистрационная форма должна содержать следующие поля: "Name", "Last name", "Country", "E-mail", "Login" (6-12 символов), "Password" (6-12 символов), "Confirm password" и маркированное поле "С правилами приема ставок согласен ".

Все поля обязательны для заполнения. Шрифт - латинский. При нарушении правил заполнения формы должно появляться сообщение об ошибке.

Сообщение об успешной регистрации должно отправляться на указанный e-mail. Подтверждение регистрации не требуется.

Страница "Regulations"

Страница должна также содержать правила - на русском и английском языке Текст правил на указанных языках предоставляется исполнителем. Возможна корректировка правил в процессе разработки.

Страницы "About us", "Contact", "Bonus", "Privacy policy", "F.A.Q."

Информация для этих страниц предоставляется исполнителем.

Страница "My account"

Страница должна содержать следующие элеиенты:

1) имя, фамилию и логин игрока;

2) ссылки "Deposit", "Withdraw", "Change password", "Edit profile";

3) информацию "Balance" ("Доступные средства"), "Active bets" ("Активные ставки"), "Withdraw" ("Заказано к выплате"), "Bets story" ("История ставок");

4) функцию "Выход";

5) часы (CET).

Страница "Edit profile"

Игрок должен иметь возможность изменять все анкетные данные, кроме логина.

Пополнение и снятие со счета

Минимальная сумма пополнения - 20USD.

При первом пополнении счета (на сумму 50 USD и более) должен начисляться бонус в размере 10% от суммы пополнения. При последующих пополнениях бонус не начисляется.

Снятие со счета производится со страницы "My account" в разделе "Withdraw" после отправки игроком запроса с указанием платежной системы, номера счета в этой системе и суммы снятия.

Минимальная сумма для снятия - 50 USD.

Ограничения для ставок

Минимальная ставка - 1 USD.

Максимальная ставка - 1000 USD.

Максимальный выигрыш - ***USD.

Максимальный коэффициент "экспресса" - 80.

Также должен быть введен запрет на включение в "экспресс" исходов из одного события, а так же исходов из событий, предназначенных только для одиночных ставок (в линии такие события должны быть помечены как "single bet only").

Администрирование

Сайт должен иметь 2 вида доступа для администрирования

1. Полный доступ. Администратор с такими правами должен иметь возможность:

а) добавлять, удалять и редактировать события в линии;

б) вносить результаты событий;

в) производить возврат ставок по определенному событию;

г) производить возврат ставок, сделанных после определенного времени, в пределах одного события;

д) просматривать и редактировать информацию о каждом счете, включая личные данные игрока, баланс, историю ставок и платежей;

е) удалять счета игроков;

ж) отправлять сообщения как всем игрокам одновременно, так и отдельному игроку;

з) получать информацию о сумме всех ставок по текущей линии, о сумме ставок на каждое событие, о сумме на счетах игроков;

и) получать информацию о запросах игроков на выплату и пополнение (по системе Webmoney);

к) просматривать сообщения от игроков;

л) пополнять счет игрока (при пополнении по системе Webmoney);

м) получать информацию о неактивных счетах (более 30 суток с момента последней ставки);н) редактировать рубрику "Bet of the day".

2. Ограниченный доступ. Администратор с такими правами должен иметь те же возможности, что и при полном доступе, за исключением пункта е), а по пункту д) не иметь возможности редактирования.

3. Составление линии. Администратор с такими правами должен иметь возможность:

а) добавлять, удалять и редактировать события в линии;

б) получать информацию о сумме всех ставок по текущей линии, о сумме ставок на каждое событие;

в) вносить результаты событий;

г) производить возврат ставок по определенному событию;

д) производить возврат ставок, сделанных после определенного времени, в пределах одного события;

е) редактировать рубрику "Bet of the day".Возможны ваши варианты или готовые скрипты .Указывайте вашу цену и сроки создание .Во всех вопросах можно договорится