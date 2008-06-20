Необходимо создание сайта-аналога ruscams . com. (практически полное копирование, как дизайна, так и flash-элементов, "движка", систем оплаты, с внесением своих индивидуальных элементов дизайна) с возможностью дальнейшей доработки за дополнительную плату. Предоплата ГАРАНТИРУЕТСЯ (с заключением ...
Букмекерская контора
Нужно создать сайт букмекерская контора под ключ вот тех задание.
Общие положения
Сайт букмекерской конторы должен быть разработан на русском и английском языке.
Платежные системы - Webmoney, E-gold.UkrMoney, z-payment,Roboxchange,пополнение через смс,Moneybookers,монета ru.
Валюта расчетов для игроков - USD (WMZ).
Виды ставок - одиночные,экспрессы,лайф.
Время - центральноевропейское (CET).
Размещение сайта и регистрация домена производится разработчиком.
Форма оплаты услуг - Webmoney (WMZ).
Требования к дизайну.Дизайн должен быть крассивым и выполнен в стиле тематике сайта
Основной цвет страниц - темно-красный.
Вспомогательные цвета - белый, , желтый, бежевый, оранжевый.
Логотип и баннеры (2шт.) разрабатываются исполнителем.
Размешения и настройку сайта выполняет исполнитель.Надежный хостинг и регистрация домена-исполнитель
Главная страница
Главная страница сайта должна содержать следующие элементы:
1) ссылки "Registration", "Regulations", "Line", "Results", "About us", "Contact", "Bonus", "F.A.Q.", "Privacy policy" (все ссылки, кроме "Registration", "Line", "Results" должны открываться в новом окне.);
2) баннер ?1 и баннер ?2;
3) логотипы перечисленых платежных систем со ссылками на сайты этих систем;
4) форму для входа игроков в свой аккаунт с функцией напоминания пароля;
5) часы (время - центральноевропейское);
6) новости;
7) рубрику "Bet of the day" (представляет собой фрагмент линии на 3-5 событий).
Страница "Registration"
Регистрационная форма должна содержать следующие поля: "Name", "Last name", "Country", "E-mail", "Login" (6-12 символов), "Password" (6-12 символов), "Confirm password" и маркированное поле "С правилами приема ставок согласен ".
Все поля обязательны для заполнения. Шрифт - латинский. При нарушении правил заполнения формы должно появляться сообщение об ошибке.
Сообщение об успешной регистрации должно отправляться на указанный e-mail. Подтверждение регистрации не требуется.
Страница "Regulations"
Страница должна также содержать правила - на русском и английском языке Текст правил на указанных языках предоставляется исполнителем. Возможна корректировка правил в процессе разработки.
Страницы "About us", "Contact", "Bonus", "Privacy policy", "F.A.Q."
Информация для этих страниц предоставляется исполнителем.
Страница "My account"
Страница должна содержать следующие элеиенты:
1) имя, фамилию и логин игрока;
2) ссылки "Deposit", "Withdraw", "Change password", "Edit profile";
3) информацию "Balance" ("Доступные средства"), "Active bets" ("Активные ставки"), "Withdraw" ("Заказано к выплате"), "Bets story" ("История ставок");
4) функцию "Выход";
5) часы (CET).
Страница "Edit profile"
Игрок должен иметь возможность изменять все анкетные данные, кроме логина.
Пополнение и снятие со счета
Минимальная сумма пополнения - 20USD.
При первом пополнении счета (на сумму 50 USD и более) должен начисляться бонус в размере 10% от суммы пополнения. При последующих пополнениях бонус не начисляется.
Снятие со счета производится со страницы "My account" в разделе "Withdraw" после отправки игроком запроса с указанием платежной системы, номера счета в этой системе и суммы снятия.
Минимальная сумма для снятия - 50 USD.
Ограничения для ставок
Минимальная ставка - 1 USD.
Максимальная ставка - 1000 USD.
Максимальный выигрыш - ***USD.
Максимальный коэффициент "экспресса" - 80.
Также должен быть введен запрет на включение в "экспресс" исходов из одного события, а так же исходов из событий, предназначенных только для одиночных ставок (в линии такие события должны быть помечены как "single bet only").
Администрирование
Сайт должен иметь 2 вида доступа для администрирования
1. Полный доступ. Администратор с такими правами должен иметь возможность:
а) добавлять, удалять и редактировать события в линии;
б) вносить результаты событий;
в) производить возврат ставок по определенному событию;
г) производить возврат ставок, сделанных после определенного времени, в пределах одного события;
д) просматривать и редактировать информацию о каждом счете, включая личные данные игрока, баланс, историю ставок и платежей;
е) удалять счета игроков;
ж) отправлять сообщения как всем игрокам одновременно, так и отдельному игроку;
з) получать информацию о сумме всех ставок по текущей линии, о сумме ставок на каждое событие, о сумме на счетах игроков;
и) получать информацию о запросах игроков на выплату и пополнение (по системе Webmoney);
к) просматривать сообщения от игроков;
л) пополнять счет игрока (при пополнении по системе Webmoney);
м) получать информацию о неактивных счетах (более 30 суток с момента последней ставки);н) редактировать рубрику "Bet of the day".
2. Ограниченный доступ. Администратор с такими правами должен иметь те же возможности, что и при полном доступе, за исключением пункта е), а по пункту д) не иметь возможности редактирования.
3. Составление линии. Администратор с такими правами должен иметь возможность:
а) добавлять, удалять и редактировать события в линии;
б) получать информацию о сумме всех ставок по текущей линии, о сумме ставок на каждое событие;
в) вносить результаты событий;
г) производить возврат ставок по определенному событию;
д) производить возврат ставок, сделанных после определенного времени, в пределах одного события;
е) редактировать рубрику "Bet of the day".Возможны ваши варианты или готовые скрипты .Указывайте вашу цену и сроки создание .Во всех вопросах можно договорится
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