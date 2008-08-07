Создание сайта адалт-тематики с Flash-технологиями

Необходимо создание сайта-аналога ruscams . com. (практически полное копирование, как дизайна, так и flash-элементов, "движка", систем оплаты, с внесением своих индивидуальных элементов дизайна) с возможностью дальнейшей доработки за дополнительную плату.

Предоплата ГАРАНТИРУЕТСЯ (с заключением договора). Кроме того, возможны солидные бонусы за досрочное выполнение заказа.

Обязательно (ВАЖНО!!!):

- Выполнение командой, а не одним фрилансером, т.е. полное создание сайта "под ключ"

- Наличие в портфолио каких-либо схожих работ (ОБЯЗАТЕЛЬНО: работа с Flash, вебкам-вещанием, приём микроплатежей через смс, WebMoney)

Сообщите, пожалуйста:

- Вашу цену на выполнение данного заказа

- Сроки его выполнения