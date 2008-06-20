Необходимо создание сайта-аналога ruscams . com. (практически полное копирование, как дизайна, так и flash-элементов, "движка", систем оплаты, с внесением своих индивидуальных элементов дизайна) с возможностью дальнейшей доработки за дополнительную плату. Предоплата ГАРАНТИРУЕТСЯ (с заключением ...
Многопользовательский сайт
Необходим сайт - портал под ключ, с функциями как для посетителей так и для участников
Выбранные исполнители
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