Создать "Клубный портал" на CMS "БИТРИКС: Эксперт"

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок233 просмотра

Краткое описание цели разработки проекта:

Требуется создать портал, который объединит клубную молодежь в возрасте от 16 до 35 лет.

Основная особенность: Частая посещаемость, т.е портал должен работать "как часы"

Портал должен иметь:

1) "ЖИВОЙ" форум;

2) Многофункциональную продажу рекламных мест (баннеров);

3) Новости;

4) АФИША;

5) Фотогалерея + галерея пользователей;

6) Блоги;

7) Опросы;

8) Файловый архив;

9) Техподдержку;

Другие основные особенности будут оговорены с исполнителем заказа.

Бюджет проекта: не более 1000$

Срок исполнения: 2-3 недели

Обязательно:

- Наличие в портфолио каких-либо схожих работ...

- Опыт работы с CMS "БИТРИКС"...

- Заказ должен выполнятся не одним фрилансером, а группой...

После удачного исполнения заказа предполагается дальнейшее сотрудничество.

Прилагаю приблизительное расположение блоков:

17 лет назад
Bizznizzle
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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