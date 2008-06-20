Необходимо создание сайта-аналога ruscams . com. (практически полное копирование, как дизайна, так и flash-элементов, "движка", систем оплаты, с внесением своих индивидуальных элементов дизайна) с возможностью дальнейшей доработки за дополнительную плату. Предоплата ГАРАНТИРУЕТСЯ (с заключением ...
Создать "Клубный портал" на CMS "БИТРИКС: Эксперт"
Краткое описание цели разработки проекта:
Требуется создать портал, который объединит клубную молодежь в возрасте от 16 до 35 лет.
Основная особенность: Частая посещаемость, т.е портал должен работать "как часы"
Портал должен иметь:
1) "ЖИВОЙ" форум;
2) Многофункциональную продажу рекламных мест (баннеров);
3) Новости;
4) АФИША;
5) Фотогалерея + галерея пользователей;
6) Блоги;
7) Опросы;
8) Файловый архив;
9) Техподдержку;
Другие основные особенности будут оговорены с исполнителем заказа.
Бюджет проекта: не более 1000$
Срок исполнения: 2-3 недели
Обязательно:
- Наличие в портфолио каких-либо схожих работ...
- Опыт работы с CMS "БИТРИКС"...
- Заказ должен выполнятся не одним фрилансером, а группой...
После удачного исполнения заказа предполагается дальнейшее сотрудничество.
Прилагаю приблизительное расположение блоков:
Заявки фрилансеров
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