Автосайт/портал( можно и готовый движек)

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Закрыт46 заявок666 просмотров

Добрый день,

Требуется создать автомобильный сайт/портал ( дизайн+сайт, либо же только сайт)

Пожелания по функционалу ниже:

Примеры: autoua.net, infocar.com.ua, auto.ru, autotrader.co.uk , www.auto.ria.ua( просьба ознакомится)

•Купить авто ( новое / б.у)Поиск авто, мотоциклов, коммерческое

•Зона зарегистрированного пользователя

•Дать обьявление(о продаже авто, в доску обьявлений)

•Автофорум

•Практичная доска обьявлений на авто тематику

•Биллинг система( для оплаты услуг)

•Новости( возможность добавлять/редактировать, присваивать категорию новости и выводить на первую страницу)

Есть желание и опыт?

Ждем ваши предложения по стоимости, срокам реализации. Портфолио предпочтительно.

Если у вас есть готовый движек- можем тоже рассматривать ваше предложение.

17 лет назад
yanash
Yana Sh 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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