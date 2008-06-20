Необходимо создание сайта-аналога ruscams . com. (практически полное копирование, как дизайна, так и flash-элементов, "движка", систем оплаты, с внесением своих индивидуальных элементов дизайна) с возможностью дальнейшей доработки за дополнительную плату. Предоплата ГАРАНТИРУЕТСЯ (с заключением ...
Автосайт/портал( можно и готовый движек)
Добрый день,
Требуется создать автомобильный сайт/портал ( дизайн+сайт, либо же только сайт)
Пожелания по функционалу ниже:
Примеры: autoua.net, infocar.com.ua, auto.ru, autotrader.co.uk , www.auto.ria.ua( просьба ознакомится)
•Купить авто ( новое / б.у)Поиск авто, мотоциклов, коммерческое
•Зона зарегистрированного пользователя
•Дать обьявление(о продаже авто, в доску обьявлений)
•Автофорум
•Практичная доска обьявлений на авто тематику
•Биллинг система( для оплаты услуг)
•Новости( возможность добавлять/редактировать, присваивать категорию новости и выводить на первую страницу)
Есть желание и опыт?
Ждем ваши предложения по стоимости, срокам реализации. Портфолио предпочтительно.
Если у вас есть готовый движек- можем тоже рассматривать ваше предложение.
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