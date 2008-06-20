Обменник

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок245 просмотров

Требуется создать обменник, работа со всеми валютами wm плюс яндекс деньги

импорт курсов валют что бы их не нужно было постоянно выставлять каждый день.

Оплата по факту, предлагайте ваши цены, предпочтение по цене, и тем кто в портфолио имеет обменник

ICQ 450-540-046

предпочительнее скайп webstudy

17 лет назад
snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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