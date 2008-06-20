Требуется создать обменник, работа со всеми валютами wm плюс яндекс деньги

импорт курсов валют что бы их не нужно было постоянно выставлять каждый день.

Оплата по факту, предлагайте ваши цены, предпочтение по цене, и тем кто в портфолио имеет обменник

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