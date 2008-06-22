Мониторинг обменных курсов

Требуется создавать сайт типа bestchange.ru, думаю смысл сайта всем понятен. клиент заходит и ищет нужный курс нужного ему обмена и по партнерской ссылке переходит на выбранный обменник и совершает обмен.

Дизайн дается в картинке jpg.

Предлагайте ваши цены, срок не важен. предпочтение низшей цене, оплата только по факту

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