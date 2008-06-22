Необходимо сделать 3d сайт

Здравствуйте!

Мне руководство рассказало об одной теме. Мы хотим сделать сайт для рекламного направления нашей фирмы.Будем заниматься 3d рекламой.Образец-сайт 3dmsi.com.Там самое для нас главное -использование 3d технологии на самом сайте.

Вообще сколько стоит сделать сайт вроде 3dmsi.com только на русском и с уникальным дизайном? Количество страниц примерно идентичное.

на новом сайте тоже должна быть графика вроде 3dmsi.com, т.е. при открытии сайта происходит какое либо действие (например у 3dmsi.com кружок крутится и вываливается меню) при перелистывании страниц картинки в дизе также должны периодически сменяться, и в примерах должны быть варианты 3d рекламы например на автомобилях, плакатах и т.п.