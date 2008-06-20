Сделать сайт из пcд

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт36 заявок446 просмотров

Нужно из псд файла сделать полностью сайт под ключ. Выбор админ панели на ваше усмотрение. Сайт не сложный порядка 5 страниц. Эскизы вышлю после обсуждения. Оплата через безналичный расчет.Без предоплаты.

17 лет назад
ArtWebStyle
Григорий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Автосайт/портал( можно и готовый движек)

    Добрый день, Требуется создать автомобильный сайт/портал ( дизайн+сайт, либо же только сайт) Пожелания по функционалу ниже: Примеры: autoua.net, infocar.com.ua, auto.ru, autotrader.co.uk , www.auto.ria.ua( просьба ознакомится) ...

    Сайты «под ключ»46 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта адалт-тематики с Flash-технологиями

    $10000

    Необходимо создание сайта-аналога ruscams . com. (практически полное копирование, как дизайна, так и flash-элементов, "движка", систем оплаты, с внесением своих индивидуальных элементов дизайна) с возможностью дальнейшей доработки за дополнительную плату. Предоплата ГАРАНТИРУЕТСЯ (с заключением ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сателлиты на cmsimple

    Нужен постоянный исполнитель (НЕ СТУДИЯ) на изготовление сателлитов на cmsimple под ключ (без наполнения контента) объемом 10-30 стр. Дизайн - переделанные шаблоны. Убедительная просьба в личку не писать. Ссылку на примеры подобных ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт казино - поиск, установка, обслуживание

    $5000

    Требуется - найти продавца скрипта высококачественного по дизайну казино, английский язык . Провести преговоры по покупке скрипта - покупка хостинга , доменного имени , установка скрипта - обслуживание сайта в течении 2 месяцев(далее по ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обменник

    Требуется создать обменник, работа со всеми валютами wm плюс яндекс деньги импорт курсов валют что бы их не нужно было постоянно выставлять каждый день. Оплата по факту, предлагайте ваши цены, предпочтение по цене, ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать "Клубный портал" на CMS "БИТРИКС: Эксперт"

    $1000

    Краткое описание цели разработки проекта: Требуется создать портал, который объединит клубную молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Основная особенность: Частая посещаемость, т.е портал должен работать "как часы" ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Букмекерская контора

    $2500

    Нужно создать сайт букмекерская контора под ключ вот тех задание. Общие положения Сайт букмекерской конторы должен быть разработан на русском и английском языке. Платежные системы - Webmoney, E-gold.UkrMoney, z-payment,Roboxchange,пополнение через смс,Moneybookers,монета ru. ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта (без дизайна)

    Требуется сайт с системой управления. Дизайна практически никакого. Только шапка, остальное текст.(лого и подробный макет есть) Наворотов особа нет. Новостная лента (что бы просто было удобно добавлять). и статьи ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта "под ключ"

    Необходимо создание сайта-аналога http://intv.ru/ (практически полное копирование "движка", систем оплаты, с внесением своих индивидуальных элементов дизайна) Обязательно: - Наличие в портфолио каких-либо схожих работ Сообщите, пожалуйста: ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад