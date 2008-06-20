Добрый день, Требуется создать автомобильный сайт/портал ( дизайн+сайт, либо же только сайт) Пожелания по функционалу ниже: Примеры: autoua.net, infocar.com.ua, auto.ru, autotrader.co.uk , www.auto.ria.ua( просьба ознакомится) ...
Сделать сайт из пcд
Нужно из псд файла сделать полностью сайт под ключ. Выбор админ панели на ваше усмотрение. Сайт не сложный порядка 5 страниц. Эскизы вышлю после обсуждения. Оплата через безналичный расчет.Без предоплаты.
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