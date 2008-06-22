Нужен простой, но удобный сайт

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Закрыт42 заявки574 просмотра

Для начинающего дизайнера одежды нужен простой и удобный сайт. Без лишних наворотов, ничего сложного. С возможностью ей самой добавлять информацию и фотографии новых коллекций.

что то типа этого www.ellenova.com

Ваши цены ?

Желательно говорить по английски или по французки

СПАСИБО ВСЕМ, НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОТКЛИКНУЛОСЬ УЖЕ ДОСТАТОЧНО ЛЮДЕЙ И МНЕ ОСТАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ВЫБОР.

17 лет назад
ElleNova
52 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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