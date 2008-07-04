Работа для специалиста по wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок189 просмотров

Требуется специалист по wordpress для создания небольших сайтов.

Необходимо будет:

1. Доработать шаблон (изменение дизайна, возможно изменение верстки);

2. Установить WP на хостинг;

3. "Натянуть" шаблон;

4. Установить плагины (порядка 5 шт).

Планируемое количество сайтов в месяц - до 10 шт.

Если данный заказ вам интересен, прошу сообщить следующую информацию:

1. Примеры подобных сайтов;

2. Цену/срок создания сайта.

WordPress
17 лет назад
HappyClover
Андрей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

m_spb
M-Projects 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Марина зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Отличный специалист.
Понравилось работать с грамотным заказчиком, который четко знает что хочет. Четко соблюдает все договоренности: стоимость, расчеты и сроки проекта. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

m_spb
M-Projects 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад

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