Простой сайт с видео

Необходим простой сайт. Основные возможности:

-посетители могут добавить видео в форматах WMV или MOV, после чего добавленное видео будет ожидать утверждения администратором.

-после утверждения видео становится доступным для просмотра в своей категории

-видео имеет описание, категорию и привью

-пользватели могут регистрироваться/логинится, оставлять комментарии к видео

Ориентироваться можно на http://www.xposurekidstv.com/

Прошу здесь оставлять свои предложения по цене и срокам