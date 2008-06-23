Нужен самый простой сайт визитка, ваши сроки, и бюджет. (icq)
Простой сайт с видео
Необходим простой сайт. Основные возможности:
-посетители могут добавить видео в форматах WMV или MOV, после чего добавленное видео будет ожидать утверждения администратором.
-после утверждения видео становится доступным для просмотра в своей категории
-видео имеет описание, категорию и привью
-пользватели могут регистрироваться/логинится, оставлять комментарии к видео
Ориентироваться можно на http://www.xposurekidstv.com/
Прошу здесь оставлять свои предложения по цене и срокам
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