Простой сайт с видео

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Закрыт19 заявок260 просмотров

Необходим простой сайт. Основные возможности:

-посетители могут добавить видео в форматах WMV или MOV, после чего добавленное видео будет ожидать утверждения администратором.

-после утверждения видео становится доступным для просмотра в своей категории

-видео имеет описание, категорию и привью

-пользватели могут регистрироваться/логинится, оставлять комментарии к видео

Ориентироваться можно на http://www.xposurekidstv.com/

Прошу здесь оставлять свои предложения по цене и срокам

17 лет назад
viktor_ch
Виктор 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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