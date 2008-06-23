Небольшой инвестиционный фонд. Партнерство.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки214 просмотров

Есть идея создать небольшой инвестиционный проект с суммой инвестиций от $10.

Если быть кратким я имею несколько рабочих хороших механических торговых систем для торговли на валютном рынке(разработчик я) есть статистика работы которая будет предоставлена желающим работать, ищу единомышленников для создания инвестиционного проекта. т.к я очень занят, мое участие будет только в том что я поставлю свою торговую систему на свой сервер на инвестиционный счет проекта или несколько счетов открытых в одном из дилинговых центров. От Вас нужен сайт проекта, движок для инвесторов который будет давать возможность инвестировать с webmoney, автоматически вести зачисления на счета инвесторов в зависимости от дохода на торговом счете, отправлять статистику инвесторам и т.д(смотрите аналогичные проекты).

Первоначальную раскрутку обеспечим своими проектами, максимум это банерная реклама и своя клиентская база, но нужен отдельный человек разбирающийся в PR.

Хостинг и его оплату могу взять на себя. Арендованные сервера где будут работать торговые системы так же мои заботы.

Распределение дохода 50% мне 50% вам и человеку который будет развивать ресурс на попалам или сами как договоритесь.

Если кому интересно пишите, предлагать делать за деньги ненужно.

17 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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