Два авто сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт36 заявок409 просмотров

Нужно сделать два сайта автомобильной тематики.

В первом сайте готова техническая часть, но нужно сделать дизайн и вёрстку. Есть понравившийся дизайн (с www.templatemonster.com), который надо на 30% переделать.

Второй сайт нужно сделать "под ключ" (всё, кроме контента). Оба сайта посвящены продаже авто.

Для обоих проектов будет детальное ТЗ.

Желательно, чтобы всем занялся один человек или команда.

Очень сильно буду следить за сроками. Максимальный срок - месяц на два сайта.

Если оставляете предложение, то указывайте примерные цены. Предпочтительно, указывать цены на каждый вид услуг по отдельности (дизайн от ..., вёрстка от ..., программинг от ...).

17 лет назад
Jenia
40 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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