Нужен самый простой сайт визитка, ваши сроки, и бюджет. (icq)
Два авто сайта
Нужно сделать два сайта автомобильной тематики.
В первом сайте готова техническая часть, но нужно сделать дизайн и вёрстку. Есть понравившийся дизайн (с www.templatemonster.com), который надо на 30% переделать.
Второй сайт нужно сделать "под ключ" (всё, кроме контента). Оба сайта посвящены продаже авто.
Для обоих проектов будет детальное ТЗ.
Желательно, чтобы всем занялся один человек или команда.
Очень сильно буду следить за сроками. Максимальный срок - месяц на два сайта.
Если оставляете предложение, то указывайте примерные цены. Предпочтительно, указывать цены на каждый вид услуг по отдельности (дизайн от ..., вёрстка от ..., программинг от ...).
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