Переделка сайта под систему NETCAT (под ключ)

Необходимо "под ключ" переделать сайт для работы под системой NETCAT.

Стандартная комплектация. Динамический контент: фотогалерея + форма обратной связи + новости + небольшой php скрипт уже встроенный в сайт.

Галерею надо естественно не такую "съехавшую" как сейчас.

Заполнение старым контентом.

После надо будет добавить еще пару-тройку разделов, наполнить галерею фотографиями.

На данный момент оценивайте стоимость и время работ исключительно по тому, что представлено на сайте.

Все ссылки во вложении. Сроки - в районе 2 недель.