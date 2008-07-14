Необходимо "под ключ" переделать сайт для работы под системой NETCAT. Стандартная комплектация. Динамический контент: фотогалерея + форма обратной связи + новости + небольшой php скрипт уже встроенный в сайт. Галерею надо естественно не ...
Создание сайта спортивной тематики
Необходимо создание сайта на спортивную тему. Контент и ТЗ будет предоставлено. Нужно, чтобы сайт включал в себя несколько страниц, форум, чат, гостевую книгу. Подробности в ТЗ.
Просьба оставлять контактные данные и сроки исполнения.
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