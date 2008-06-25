Интересует стоимость и сроки создания сайта для строительной компании с флешем. За основу будет взята идея "Изумрудного" http://www.izumrudniy.com.ua/map/index.php Ваши предложения в комментариях. Обязательно портфолио, возможность пообщаться через ...
Разработка Турсайта с интернет магазином на Bitrix
Создание Сайта на движке Bitrix редакция «Бизнес» ( www.bitrix.ru )
Желательно :
1. Высшее техническое образование в этом направление.
2. Основы администрирования unix-систем
3. PHP / MySQL HTML / CSS / JavaScript/ AJAX/ Bitrix
4. Место Нахождения Москва.
Обязательно:
1. Опыт работы с битрикс в качестве разработчика сайтов
2. Опыт создания Интернет магазина.
3. Портфолио
4. Заключения контракта на выполнения работ.
P\S ТЗ готово по запросу могу выслать
Заявки фрилансеров
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