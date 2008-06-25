Разработка Турсайта с интернет магазином на Bitrix

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Закрыт21 заявка466 просмотров

Создание Сайта на движке Bitrix редакция «Бизнес» ( www.bitrix.ru )

Желательно :

1. Высшее техническое образование в этом направление.

2. Основы администрирования unix-систем

3. PHP / MySQL HTML / CSS / JavaScript/ AJAX/ Bitrix

4. Место Нахождения Москва.

Обязательно:

1. Опыт работы с битрикс в качестве разработчика сайтов

2. Опыт создания Интернет магазина.

3. Портфолио

4. Заключения контракта на выполнения работ.

P\S ТЗ готово по запросу могу выслать

AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
16 лет назад
Alexsee
49 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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